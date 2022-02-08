Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 14:25Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kırklareli’nde kar yağışı etkili oluyor
[Fotoğraf: İHA]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.
Kırklareli'nin yüksek kesimleri, Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı, Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde başlayan kar yağışı sonrası kısa sürede beyaza büründü.
Hava sıcaklığının sıfır dereceye kadar düştüğü yüksek kesimlerde tipi şeklinde etkili olan yağış ve yoğun sis sebebiyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri yollarda olumsuz bir durum yaşanmaması için küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Kar Yağışı Kırklareli Meteoroloji
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