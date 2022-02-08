Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 14:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklu
Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 9 şüpheli tutuklandı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünce kentte uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şahısların yakalanması için dron destekli operasyon başlatıldı.
Farklı adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda, G.K, A.B, F.Y, T.T, A.C, G.K, M.R.C, S.B. ve T.B. gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Sakarya Uyuşturucu
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