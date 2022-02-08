8 Şubat 2022 İstanbul ve Ankara'da su kesintisi yaşanacak mı? Hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 8 Şubat su kesintisi listesi...

İSKİ su kesintileri....

Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler:Topçular Mah

Arıza Sebebi: 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi:08.02.2022 10:43

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 8.2.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Sultangazi

Etkilenen Mahalleler: Esentepe Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi:08.02.2022 11:43

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 8.2.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ASKİ su kesintileri....

Beypazarı

Arıza Tarihi: 8.02.2022 08:20:00

Tamir Tarihi: 8.02.2022 16:00:00

Detay: Beypazarı ilçesi hacıkara mahallesi şehit sadık ekiz caddesinde dağıtım şebeke hattı arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır

Etkilenen Yerler: Beypazarı ilçesi hacıkara mahallesi şehit sadık ekiz caddesi ve bir ksımı

Gölbaşı

Arıza Tarihi: 8.02.2022 11:00:00

Tamir Tarihi: 8.02.2022 14:00:00

Detay: Gölbaşı ilçesi kızılcaşar mahallesi tek yapı kooperatifi barış caddesinde@ 100 lük PVC hattaki arıza nedeniyle 08/02/2022 saat 11:00 ile 14:00 arasında su kesintisi yapılacak

Etkilenen Yerler: Tek yapı kooperatifi.

Yenimahalle

Arıza Tarihi: 8.02.2022 13:30:00

Tamir Tarihi: 8.02.2022 15:00:00

Detay: Yenimahalle ilçesi ivedik osb mahallesi anadolu bulvarı iyi gün gross önünde içme suyu hattında oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır

Etkilenen Yerler: İvedik osb mahallesi anadolu bulvarı ve civarı