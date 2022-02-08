Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 13:50Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kütahya’da öğrencilere "afet farkındalık eğitimi"
[Fotoğraf: İHA]
Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce öğrencilere "afet farkındalık eğitimi" verildi.
Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Anadolu Gençlik Derneği Erkek Öğrenci Yurdu'nda "afet farkındalık eğitimi" düzenledi.
Eğitimde, afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış hareketleri ve afet sonrası için yapılması gereken planlamalar detaylı bir şekilde ele alındı.
Ayrıca afetlerden zarar almadan veya en az zararla kurtulabilmek için, bu anlamda alınacak tedbirlerin önemine vurgu yapıldı.
Deprem anı çök-kapan-tutun hareketinin de tatbik edildiği eğitimin ardından AFAD Acil Mobil Uygulaması ve AFAD Gönüllüğü projesi tanıtıldı.
Etiketler: AFAD Deprem Kütahya Tatbikat Haberleri
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