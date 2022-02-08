Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 13:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 130 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan kamyonun kasasında, Afganistan uyruklu 130 düzensiz göçmen yakalandı.
Van İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri saat 02.30 sıralarında şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.
Kamyonun kasasında yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 130 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Kamyon şoförü S.A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Van
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