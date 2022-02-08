TÜİK`in açıkladığı verilere göre, İstanbul`un nüfusu 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu. Yani Türkiye nüfusunun yüzde 18,71`i megakentte yaşıyor.

Ancak nüfusun 13 milyondan fazlasının kütüğü başka illere kayıtlı. Şehirde yaşayanların sadece 2 milyon 164 bin 766`sı İstanbullu.

Megakentte, 108 bin 444 Ankaralı, 71 bin 998 İzmirli yaşıyor. Peki, İstanbul`da kütüğü farklı şehirlere kayıtlı kaç kişi ikamet ediyor? İşte il il detaylar...

Adana - 98 bin 449

Adıyaman - 210 bin 570

Afyonkarahisar- 61 bin 347

Ağrı - 216 bin 859

Amasya - 179 bin 213

Ankara - 108 bin 444

Antalya - 47 bin 902

Artvin - 85 bin 86

Aydın - 31 bin 304

Balıkesir- 102 bin 803

Bilecik- 36 bin 497

Bingöl- 147 bin 988

Bitlis- 239 bin 828

Bolu- 65 bin 986

Burdur - 10 bin 259

Bursa - 103 bin 310

Çanakkale - 73 bin 407

Çankırı - 166 bin 658

Çorum - 178 bin 867

Denizli - 33 bin 674

Diyarbakır- 231 bin 860

Edirne - 105 bin 267

Elazığ - 154 bin 649

Erzincan - 307 bin 32

Erzurum - 442 bin 107

Eskişehir - 55 bin 920

Gaziantep - 92 bin 568

Giresun - 494 bin 160

Gümüşhane - 148 bin 590

Hakkari- 16 bin 743

Hatay - 112 bin 687

Isparta - 56 bin 850

Mersin - 65 bin 44

İstanbul- 2 milyon 164 bin 766

İzmir - 71 bin 998

Kars- 303 bin 324

Kastamonu - 559 bin 3

Kayseri - 163 bin 910

Kırklareli - 113 bin 805

Kırşehir- 47 bin 359

Kocaeli- 59 bin 682

Konya - 163 bin 453

Kütahya- 33 bin 955

Malatya- 418 bin 888

Manisa- 49 bin 868

Kahramanmaraş- 110 bin 641

Mardin - 259 bin 380

Muğla- 16 bin 108

Muş- 178 bin 982

Nevşehir- 94 bin 241

Niğde - 99 bin 693

Ordu - 525 bin 681

Rize- 308 bin 439

Sakarya - 135 bin 44

Samsun - 426 bin 500

Siirt - 252 bin 954

Sinop- 374 bin 903

Sivas - 767 bin 428

Tekirdağ - 113 bin 222

Tokat- 484 bin 463

Trabzon - 415 bin 31

Tunceli - 84 bin 986

Şanlıurfa - 151 bin 708

Uşak- 21 bin 718

Van - 246 bin 634

Yozgat - 151 bin 916

Zonguldak - 125 bin 608

Aksaray- 50 bin 626

Bayburt - 124 bin 368

Karaman- 27 bin 448

Kırıkkale- 36 bin 277

Batman - 147 bin 296

Şırnak- 42 bin 443

Bartın- 98 bin 251

Ardahan- 258 bin 45

Iğdır - 98 bin 453

Yalova- 21 bin 371

Karabük- 95 bin 44

Kilis - 41 bin 684

Osmaniye- 33 bin 987

Düzce - 47 bin 488