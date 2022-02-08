istanbul'da en çok nereli var? 2022'de İstanbul'da en çok hangi ilden insan var?
İstanbullulardan sonra en çok Sivaslılar ikamet ediyor. Peki, İstanbul'da hangi ilden kaç kişi yaşıyor?
TÜİK`in açıkladığı verilere göre, İstanbul`un nüfusu 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu. Yani Türkiye nüfusunun yüzde 18,71`i megakentte yaşıyor.
Ancak nüfusun 13 milyondan fazlasının kütüğü başka illere kayıtlı. Şehirde yaşayanların sadece 2 milyon 164 bin 766`sı İstanbullu.
Megakentte, 108 bin 444 Ankaralı, 71 bin 998 İzmirli yaşıyor. Peki, İstanbul`da kütüğü farklı şehirlere kayıtlı kaç kişi ikamet ediyor? İşte il il detaylar...
Adana - 98 bin 449
Adıyaman - 210 bin 570
Afyonkarahisar- 61 bin 347
Ağrı - 216 bin 859
Amasya - 179 bin 213
Ankara - 108 bin 444
Antalya - 47 bin 902
Artvin - 85 bin 86
Aydın - 31 bin 304
Balıkesir- 102 bin 803
Bilecik- 36 bin 497
Bingöl- 147 bin 988
Bitlis- 239 bin 828
Bolu- 65 bin 986
Burdur - 10 bin 259
Bursa - 103 bin 310
Çanakkale - 73 bin 407
Çankırı - 166 bin 658
Çorum - 178 bin 867
Denizli - 33 bin 674
Diyarbakır- 231 bin 860
Edirne - 105 bin 267
Elazığ - 154 bin 649
Erzincan - 307 bin 32
Erzurum - 442 bin 107
Eskişehir - 55 bin 920
Gaziantep - 92 bin 568
Giresun - 494 bin 160
Gümüşhane - 148 bin 590
Hakkari- 16 bin 743
Hatay - 112 bin 687
Isparta - 56 bin 850
Mersin - 65 bin 44
İstanbul- 2 milyon 164 bin 766
İzmir - 71 bin 998
Kars- 303 bin 324
Kastamonu - 559 bin 3
Kayseri - 163 bin 910
Kırklareli - 113 bin 805
Kırşehir- 47 bin 359
Kocaeli- 59 bin 682
Konya - 163 bin 453
Kütahya- 33 bin 955
Malatya- 418 bin 888
Manisa- 49 bin 868
Kahramanmaraş- 110 bin 641
Mardin - 259 bin 380
Muğla- 16 bin 108
Muş- 178 bin 982
Nevşehir- 94 bin 241
Niğde - 99 bin 693
Ordu - 525 bin 681
Rize- 308 bin 439
Sakarya - 135 bin 44
Samsun - 426 bin 500
Siirt - 252 bin 954
Sinop- 374 bin 903
Sivas - 767 bin 428
Tekirdağ - 113 bin 222
Tokat- 484 bin 463
Trabzon - 415 bin 31
Tunceli - 84 bin 986
Şanlıurfa - 151 bin 708
Uşak- 21 bin 718
Van - 246 bin 634
Yozgat - 151 bin 916
Zonguldak - 125 bin 608
Aksaray- 50 bin 626
Bayburt - 124 bin 368
Karaman- 27 bin 448
Kırıkkale- 36 bin 277
Batman - 147 bin 296
Şırnak- 42 bin 443
Bartın- 98 bin 251
Ardahan- 258 bin 45
Iğdır - 98 bin 453
Yalova- 21 bin 371
Karabük- 95 bin 44
Kilis - 41 bin 684
Osmaniye- 33 bin 987
Düzce - 47 bin 488
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