Koronavirüsle mücadele kapsamında üretilen yerli ve milli TURKOVAC aşısı Nevşehir'de de uygulanmaya başlandı.

Nevşehir Devlet Hastanesindeki aşı polikliniklerinde uygulanmaya başlayan yerli aşı için vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) giriş yaparak randevu alabilecek.

"TURKOVAC inaktif aşı türüdür"

İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, "TURKOVAC geleneksel ve yaygın olarak kullanılan, iyi bilinen inaktif aşı türüdür. Milli aşımızı olmak için bekleyen tüm halkımızı randevularını alarak aşılarını olmak için bugünden itibaren Nevşehir Devlet Hastanesi Aşı polikliniğine bekliyoruz" ifadesini kullandı.