Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 11:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de aranan 20 kişi yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan, aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 20 kişi yakalandı.
Kayseri'de haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan hükümlü ve şüphelilere yönelik 99 personelin katılımıyla 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda yakalanan 20 kişi arasında, hakkında "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık, mala zarar verme" suçlarından 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E. de bulunuyor.
Etiketler: Dolandırıcılık Kayseri Suç Örgütü
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