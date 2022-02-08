Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 11:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
YÖKDİL geç başvurusu nasıl yapılır? 2022 YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar?
YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, YÖKDİL geç başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
YÖKDİL geç başvuru günü ne zaman?
YÖKDİL için geç başvuru işlemleri bugün gerçekleştirilecek. Başvuru yapmak isteyen adaylar YÖKDİL sınav ücreti olarak 277,5 lirayı yatırmasının ardından başvuruları ÖSYM'nin internet sitesinden tamamlayabilecek.
YÖKDİL sınavı ne zaman?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2022-YÖKDİL/1 oturumu 13 Mart’ta yapılacak.
Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
Etiketler: ÖSYM Sınav Takvimi
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