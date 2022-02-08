Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 11:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Adana'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 92 kişi gözaltına alındı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 1-31 Ocak tarihleri arasında sorumluluk bölgesinde kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele olaylarına karşı denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, uyuşturucu operasyonları kapsamında 2 kilo 744 gram uyuşturucu madde, 661 uyuşturucu hap, 246 kök bitki ele geçirdi.
Olaylara karıştığı tespit edilen 69 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, 1 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Jandarma ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 19 operasyonda ise 1899 paket kaçak sigara, 595 kilogram kıyılmış tütün, 135 litre sahte alkol, 54 eski eser, 36 sikke ele geçirildi.
Olaylara karıştığı tespit edilen 23 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Kaçakçılık Sahte Alkol Sigara Tarihi Eser Uyuşturucu
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