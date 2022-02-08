Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 11:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pitbull evin bahçesine girdi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da bir evin bahçesine giren pitbull cinsi 2 köpek, barınağa götürüldü.
Adana'nın Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde sokakta başıboş gezen 2 pitbull, Yunus Emre Seçen'e ait müstakil evin bahçesine girdi.
Evinden dışarı çıkamayan Seçen, durumu polise bildirdi.
Bunun üzerine adrese, Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile belediye ekipleri sevk edildi.
Yasaklı ırk olan 2 köpek, belediye görevlilerince yakalanarak hayvan barınağına teslim edildi.
Son Haberler
- 12:44
- 12:41
- 12:34
- 12:37
- 12:43
Sıradaki Haber
Omicron kaç günde bulaşır, kuluçka süresi kaç gün?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz