Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 11:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da tarihi mezar taşı ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alana saklanmış, mezar taşı olduğu değerlendirilen tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Antalya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hisarçandır Mahallesi Kömür Ocağı mevkisindeki ormanlık alanda tarihi eser olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ormanlık alanda yapılan aramada, doğal kaya parçasının altına gizlenmiş 3 parça halinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar taşı bulundu.
Jandarma ekiplerince yapılan araştırma sonucunda, tarihi eseri ormana sakladığı belirlenen S.G. gözaltına alındı.
Mezar taşı, incelenmek üzere Antalya Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Kaçakçılık Roma Dönemi Tarihi Eser
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