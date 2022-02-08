Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 11:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: Arşiv]
Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.
Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ilçede 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Evlerde yapılan aramada, 21 gram sentetik uyuşturucu ile 3 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Narkotik Ordu Uyuşturucu
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