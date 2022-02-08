Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 11:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir'e kar yağışı ve don uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Kırşehir'de yoğun kar yağışı, don ve buzlanma bekleniyor. Vatandaşlar ulaşımda oluşabilecek aksamalar, çığ, tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.
Kırşehir'de bugün itibarıyla kuvvetli kar yağışı, don ve buzlanma bekleniyor.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezine göre, bugün akşam saatlerinde yağmur şeklinde başlaması beklenen yağışların, gecenin ilerleyen saatlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor.
Yağış, 10 Şubat Perşembe günü akşam saatlerine kadar sürecek.
Ayrıca Kırşehir Valiliği'nden vatandaşlara, ulaşımda aksamalar, çığ, buzlanma, don ve tipi gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olmaları için uyarılarda bulunuldu.
Etiketler: Buzlanma Hava Sıcaklıkları Kar Yağışı Kırşehir Meteoroloji
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