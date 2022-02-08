Afyonkarahisar'da 3-5 Mart tarihlerinde yapılması planlanan "Gizemli Şehir Afyon Uluslararası Yatırım Kongresi" toplantısı yapıldı.

Toplantı, Vali Gökmen Çiçek başkanlığında valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar’ın coğrafi konumu itibari yurt genelinde önemli bir yatırım merkezi olduğuna dikkat çekerek, toplantıya 250 yatırımcıyı davet etti.

"Ülke ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz"

Vali Çiçek, gerçekleştirilecek yatırımlar ile sadece Afyonkarahisar’ın değil ülke ekonomisine de katkı sunmak istediklerini ifade etti. Özellikle gıda konusunda önemli bir merkez haline gelen kentin ilerleyen dönemlerde öneminin daha fazla artacağına inandığını sözlerine ekledi.

Toplantı katılımcıların karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.