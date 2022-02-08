Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 12:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 9 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyon ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Mersin-Ankara-İstanbul seferini yapan M.K. idaresindeki yolcu otobüsü, D-750 kara yolu Çamtepe gişeleri yakınında, Y.K'nin kullandığı kamyonla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otobüs yoldaki aydınlatma direğine vurdu.
Kazayı gören çevredeki sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otobüsteki 30 yolcudan 8'i ve muavin yaralandı. Otobüsün ön bölümünde sıkışan muavin M.İ, itfaiyenin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı.
Ambulanslara taşınan 9 yaralı Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Mersin Otobüs Trafik Kazası
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