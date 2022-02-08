Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 12:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çanakkale’de bazı feribot seferleri iptal edildi
[Fotoğraf: İHA]
Çanakkale'de, Bozcaada ve Gökçeada'ya yapılması planlanan feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege'deki olumsuz hava şartları sebebiyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattındaki bütün feribot seferlerini iptal etti.
Çanakkale Boğazı’ndaki diğer feribot seferleri ise tarifeli olarak aksaksız devam ediyor.
Etiketler: Çanakkale Hava Durumu Yağış
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