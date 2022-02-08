Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege'deki olumsuz hava şartları sebebiyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattındaki bütün feribot seferlerini iptal etti.

Çanakkale Boğazı’ndaki diğer feribot seferleri ise tarifeli olarak aksaksız devam ediyor.