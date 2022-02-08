Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 13:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te karla mücadele çalışmaları sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Bitlis İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, etkili olan kar nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için mesai harcıyor.
Hava sıcaklığının gündüz eksi 2 derece olduğu Bitlis'te yoğun kar yağışı devam ediyor.
İl Özel İdaresi ekipleri kardan kapanan köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için karla mücadele çalışmalarına gece gündüz demeden aralıksız devam ediyor.
Etiketler: Bitlis Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Kar Yağışı
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