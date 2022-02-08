Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden edinilen bilgiye göre, rüzgârın Eskişehir genelinde 8 Şubat Salı günü sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden, akşam saatlerinden itibaren ise kuzeybatı yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın 9 Şubat Çarşamba günü akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgâr hızı aralığına göre, saatte 39-61 kilometre hızdaki rüzgâr kuvvetli, saatte 62-74 kilometre hızda ki rüzgâr ise fırtına sınıfına giriyor.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.