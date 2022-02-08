Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 14:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara baraj doluluk oranları yüzde kaç? 8 Şubat 2022 baraj doluluk oranları...
Ankara'nın su durumu nasıl? Barajlarda doluluk oranı yüzde kaç? 8 Şubat 2022 baraj doluluk oranları...
Ankara barajlarını doluluk oranlarına ait veriler Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından sağlanıyor. ASKİ verilerine göre 8 Şubat 2022 tarihinde Ankara’daki barajlarının aktif doluluk oranı yüzde 7.68 oldu.
Bir barajın maksimum ve minimum işletme seviyeleri arasındaki hacimin yüzdesidir. Aktif doluluk hesaplaması şu şekildedir:
Formül: Aktif Doluluk= [ ( İlgili Tarihteki Seviyeye Karşılık Gelen Hacim - Minimum Hacim)/ ( Maksimum Hacim - Minimum Hacim)] x 100 = Yüzdelik oranı verir
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