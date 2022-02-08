Katmandu yönetimi tarafından hazırlanan rapor, BBC'ye sızdırıldı.

Nepal, Çin'in Eylül 2021'de ülkenin batısındaki Humla bölgesinde sınırı ihlal ettiğine dair iddiaların ardından hükümet ve emniyet yetkililerinden oluşan özel bir komite görevlendirdi.

Komitenin hazırladığı raporda, sınırın Nepal tarafında yer alan Lalungjong bölgesinin, bazı dinler için kutsal sayılan ve insanların hac vazifelerini yerine getirmek için geldiği Himalayalar'ın bir parçası olan Kailash Dağı yakınlarında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Rapora göre, Çinli güvenlik güçlerinin Lalungjong'da yürüttüğü gözetleme faaliyetleri buradaki dini faaliyetleri kısıtladı.

Henüz yayımlanmayan raporda, Çin'in, iki ülke arasındaki sınırı ihlal ettiği ve Nepalli çiftçilerin hayvanlarını otlatmasını kısıtladığı yazıldı.

Kanal ve yol inşa etme teşebbüsü

Rapora göre Çin, yine aynı bölgede iki ülkenin sınırını belirleyen taşın etrafını çitle çevirdi ve sınırın Nepal tarafında bir kanal ve yol inşa etme teşebbüsünde bulundu.

Bölgedeki yerel Nepallilerin, Çin pazarına erişimlerinin sürmesine bağlı oldukları için sınır konuları hakkında konuşmayı çoğu zaman istemediğine dikkat çekilen raporda, Nepal güvenlik güçlerine güvenliğin garanti altına alınabilmesi için bölgede konuşlanması tavsiye edildi.

BBC'nin raporla ilgili sorularına Nepal hükümetinden de Çin'in Katmandu Büyükelçiliğinden de henüz yanıt gelmedi.

Nepalli bir grup siyasetçi, Kasım 2020'de Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) askerlerinin, ülkenin kuzeybatısındaki Humla bölgesinde Limi Vadisi ile Hilsa kasabası arasındaki sınır taşlarının yerini değiştirdiğini, işgal ettikleri alanlarda üsler inşa ettiğini ileri sürmüştü.

Siyasetçiler, söz konusu yöntemlerle bugüne dek 150 hektardan fazla arazinin Çin tarafından işgal edildiğini savunmuştu.