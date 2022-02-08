Türkiye'nin tamamında uygulanmaya başlanan yerli aşı TURKOVAC, Sinop'ta da uygulanmaya başlandı.

Kentte şu an sadece Atatürk Devlet Hastanesi’nde uygulama yapılıyor. İlerleyen günlerde diğer hastaneler de aşı uygulamasına geçecek.

Daha önce pilot uygulama yapılan hastanede, bugün yaklaşık 100 kişiye TURKOVAC aşısı yapıldı.

Talebe göre aşıların geleceğine değinen Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Muharrem Doğan, "Tüm vatandaşların koronavirüs aşılarını mutlaka yaptırmaları gerektiğini hatırlattı.

Sinop, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı en az iki doz aşılama oranına göre 83,9 ile mavi kategoride yer alıyor.