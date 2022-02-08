2022 MSÜ başvuruları 13 Ocak tarihinde alınmaya başlandı. Başvurular 9 Şubat tarihine kadar alınmaya devam edecek. Peki MSÜ başvurusu nasıl yapılır başvuru ücreti ne kadar?

MSÜ sınavına nasıl başvurulur?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapacaklardır.



Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

MSÜ 2022 başvuru ücreti ne kadar?



2022 MSÜ başvuru ücreti 130 TL olarak açıklandı. Adaylar ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden başvuru ücretini tamamladıktan sonra ödemeler ekranından başvuru ücretini de yatırabilecek.

MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

27 Mart 2022 tarihinde merkezi olarak uygulanacak. Sonuçlar 14 Nisan’da erişime açılacak.



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