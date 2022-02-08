Farklı varyantlarla bulaşma hızı etkisini artıran koronavirüs, Adıyaman'da hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte hızlı bir vaka artışı görülüyor.

Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından çevrelerindeki vaka yoğunluğuna bakmak isteyen vatandaşlar kırmızı bir haritayla karşılaşıyor.

[Fotoğraf: Hayat Eve Sığar Uygulaması]

Yeni karantina kararları alındı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgını nedeniyle kent genelinde yeni karantina kararları aldı.

Karar doğrultusunda Adıyaman’da, 5 Şubatta 261, 6 Şubatta 554, 7 Şubatta 361 ve 8 Şubatta 459 adres olmak üzere toplam bin 635 adres için karantina kararı verildi.

Koronavirüs testi pozitif çıkan kişilerin yaşadığı bin 635 adreste 7 gün süreyle karantina kuralları uygulanacak.

Adıyaman'da 22-28 Ocak tarihleri arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni COVID-19 vaka sayısı, 98,66 olarak kayıtlara geçti.