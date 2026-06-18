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Gündem
AA 18.06.2026 05:49

A Milli Futbol Takımımız San Jose'deki ilk antrenmanını yaptı

2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da Paraguay ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımımız, bugün geldiği San Jose'deki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

A Milli Futbol Takımımız San Jose'deki ilk antrenmanını yaptı

A Milli Futbol Takımımız San Jose'deki ilk antrenmanını yaptı

San Jose Park’ta teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Antrenmanda futbolcuların tamamı takımla birlikte çalıştı.

A Milli Futbol Takımımız San Jose'deki ilk antrenmanını yaptı

Teknik direktör Montella, antrenman sırasında Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu ile bir süre özel olarak görüştü.

Koşu çalışmasıyla başlayan, idman istasyon çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Paraguay karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

İdmanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da izledi.

Türkiye, Paraguay maçının son antrenmanını 19 Haziran Cuma günü TSİ 03.45'te San Jose Park'ta gerçekleştirecek.

Galibiyet hedefiyle Paraguay karşısına çıkıyoruz

2026 FIFA Dünya Kupası’nda gözler, A Milli Futbol Takımımızın D Grubu’ndaki ikinci maçında Paraguay ile oynayacağı kritik mücadeleye çevrildi.

İlk hafta Avustralya karşısında istediği sonucu alamayan ay-yıldızlı ekip, gruptan çıkma hedefini sürdürmek için Paraguay karşısında puan arayacak.

A Milli Takımımızın Paraguay ile oynayacağı karşılaşma, 20 Haziran Cumartesi günü Türkiye saatiyle 06.00’da TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele TRT Radyo 1 frekansından da dinleyicilerle buluşacak.

D Grubu’nun diğer karşılaşmasında ABD ile Avustralya karşı karşıya gelirken, bu mücadeleden çıkacak sonuç grup sıralamasının şekillenmesinde önemli rol oynayacak.

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