Filenin Sultanları FIVB Milletler Ligi'nde Fransa ile karşılaşacak

FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara etabına 3-0'lık Belçika galibiyetiyle başlayan Filenin Sultanları, etaptaki ikinci karşılaşmasını Ankara Spor Salonu'nda Fransa'ya karşı oynayacak.

Nicolas Casado (Arjantin) ile Sinisa Ovuka (Bosna Hersek) hakem ikilisinin yöneteceği karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.

Organizasyonda Türkiye'nin 3 galibiyet, 2 mağlubiyeti, Fransa'nın 1 galibiyet, 4 mağlubiyeti bulunuyor.

Milli takımımız, Fransa'ya karşı son 4 resmi maçı da kazandı.

İkinci etap maç programımız şu şekilde:

18 Haziran Perşembe:

19.30 Türkiye-Fransa

20 Haziran Cuma:

19.30 Türkiye-Almanya

21 Haziran Cumartesi:

19.30 Türkiye-Çin

FIVB Kadınlar Milletler Ligi

2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki ilk maçında A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Belçika'yı 3-0 yendi.

Türkiye, karşılaşmanın başında üst üste bulduğu sayılar ve Vargas'ın etkili smaçlarıyla 8-4 üstünlük sağladı. Belçika'nın hücumlarına blok sayılarıyla karşılık veren ay-yıldızlı ekibimiz, rakibine skor 12-4'te mola aldırdı. Orta oyuncu Sinead Jack Kısal ile bloklarda başarılı olan ve farkı açan milli takımımız, ilk seti 25-14 önde tamamladı.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci sette oyuna yeniden ağırlığını koyan ay-yıldızlılarımız, 10-6 öne geçti. Belçika'nın hücumdaki hatalarının ardından etkili servislerle skoru değiştiren Türkiye, 7 sayı fark yakaladı:16-9. Elif Şahin'in pasör pozisyonunda ve bloklarda etkili oynadığı set, milli takımımızın 25-13 üstünlüğüyle sona erdi.

Ay-yıldızlı ekibimiz, üçüncü sete Vargas ve Kısal'ın etkili oyunuyla başladı. Blokta ve hücum aksiyonlarında üstün oyun sergileyen millilerimiz, 10-7 öne geçti. Serviste ve savunmada hata yapmaya başlayan Türkiye karşısında Belçika, 13-13'te skoru eşitledi. Karşılıklı sayıların ardından Vargas ile yeniden üstünlük kuran milli takımımız, seti 25-23, karşılaşmayı da 3-0 kazandı.

VNL'in Ankara etabına Belçika karşısında kazanarak başlayan milli takımımız, organizasyondaki 3. galibiyetini alırken Belçika, 3. yenilgisini yaşadı.

Belçika'ya en son 2019'da kaybeden ay-yıldızlı ekibimiz, rakibine karşı üst üste 6. galibiyetini alarak seriyi sürdürdü.