Açık 18.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 18.06.2026 02:08

Filenin Sultanları FIVB Milletler Ligi'nde Fransa ile karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ikinci maçında bugün Fransa ile karşılaşacak. Karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.

Filenin Sultanları FIVB Milletler Ligi'nde Fransa ile karşılaşacak

FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara etabına 3-0'lık Belçika galibiyetiyle başlayan Filenin Sultanları, etaptaki ikinci karşılaşmasını Ankara Spor Salonu'nda Fransa'ya karşı oynayacak.

Nicolas Casado (Arjantin) ile Sinisa Ovuka (Bosna Hersek) hakem ikilisinin yöneteceği karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.

Organizasyonda Türkiye'nin 3 galibiyet, 2 mağlubiyeti, Fransa'nın 1 galibiyet, 4 mağlubiyeti bulunuyor.

Milli takımımız, Fransa'ya karşı son 4 resmi maçı da kazandı.

İkinci etap maç programımız şu şekilde:

18 Haziran Perşembe:

19.30 Türkiye-Fransa

20 Haziran Cuma:

19.30 Türkiye-Almanya

21 Haziran Cumartesi:

19.30 Türkiye-Çin

FIVB Kadınlar Milletler Ligi

2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki ilk maçında A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Belçika'yı 3-0 yendi.

Türkiye, karşılaşmanın başında üst üste bulduğu sayılar ve Vargas'ın etkili smaçlarıyla 8-4 üstünlük sağladı. Belçika'nın hücumlarına blok sayılarıyla karşılık veren ay-yıldızlı ekibimiz, rakibine skor 12-4'te mola aldırdı. Orta oyuncu Sinead Jack Kısal ile bloklarda başarılı olan ve farkı açan milli takımımız, ilk seti 25-14 önde tamamladı.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci sette oyuna yeniden ağırlığını koyan ay-yıldızlılarımız, 10-6 öne geçti. Belçika'nın hücumdaki hatalarının ardından etkili servislerle skoru değiştiren Türkiye, 7 sayı fark yakaladı:16-9. Elif Şahin'in pasör pozisyonunda ve bloklarda etkili oynadığı set, milli takımımızın 25-13 üstünlüğüyle sona erdi.

Ay-yıldızlı ekibimiz, üçüncü sete Vargas ve Kısal'ın etkili oyunuyla başladı. Blokta ve hücum aksiyonlarında üstün oyun sergileyen millilerimiz, 10-7 öne geçti. Serviste ve savunmada hata yapmaya başlayan Türkiye karşısında Belçika, 13-13'te skoru eşitledi. Karşılıklı sayıların ardından Vargas ile yeniden üstünlük kuran milli takımımız, seti 25-23, karşılaşmayı da 3-0 kazandı.

Filenin Sultanları FIVB Milletler Ligi'nde Fransa ile karşılaşacak

VNL'in Ankara etabına Belçika karşısında kazanarak başlayan milli takımımız, organizasyondaki 3. galibiyetini alırken Belçika, 3. yenilgisini yaşadı.

Belçika'ya en son 2019'da kaybeden ay-yıldızlı ekibimiz, rakibine karşı üst üste 6. galibiyetini alarak seriyi sürdürdü.

ETİKETLER
A Milli Kadın Voleybol Takımı Filenin Sultanları Voleybol
Sıradaki Haber
'Dur' ihtarına uymayan sürücüye 684 bin 965 lira ceza kesildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:30
Kürşad Zorlu: Hedefimiz Ortak Dil Platformu'nun kurulması
01:05
Bakan Fidan: Rusya ile iş birliğini güçlendirmek için ortak gayretlerimizi sürdüreceğiz
00:59
Yıldızı tarafından kavrulan bir gezegen keşfedildi
01:08
ABD ve İran, 14 maddelik mutabakat metnini elektronik olarak imzaladı
00:44
A Milli Futbol Takımımız San Jose'ye ulaştı
00:34
BBC, 500 milyon sterlinlik tasarruf planı kapsamında 550 kişinin işine son verecek
Yeniden su tutan Akşehir Gölü'ne özel tasarım kayıkla açıldılar
Yeniden su tutan Akşehir Gölü'ne özel tasarım kayıkla açıldılar
FOTO FOKUS
Dev vinç gemisi İstanbul Boğazı'nda
Dev vinç gemisi İstanbul Boğazı'nda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ