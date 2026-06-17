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Türkiye
AA 17.06.2026 23:51

13 ilde dolandırıcılık operasyonu: 19 şüpheli tutuklandı

Gaziantep merkezli 13 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 37 şüpheliden 19'u tutuklandı.

13 ilde dolandırıcılık operasyonu: 19 şüpheli tutuklandı

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gaziantep merkezli 13 ilde "yüksek kazanç" vaadiyle vatandaşları dolandıran şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

Ekipler, planlı ve ısrarlı takip sonucunda, şüphelilerin belli bir para karşılığında düşük gelirli şahısları maddi gelir sağlamak vaadiyle banka, kripto hesabı ve bu hesaplara ait internet/mobil bankacılık uygulamalarını kullanabilmek için eleman temin edip GSM hattı çıkaran, hesapların dolandırıcılık olaylarında kullanılmak üzere başka şahıslarla irtibat sağlayan ve başka illere nakleden, dolandırıcılıktan elde edilen ve kripto şirketlerine aktarılan paraları ATM'lerden çeken 37 şüpheliyi tespit etti.

Gaziantep merkezli Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bursa, Hatay, İzmir, Konya, Mersin, Kastamonu, Antalya ve Şırnak'ta belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 37 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 30 cep telefonu, 28 SİM kart, 2 harici disk, 1 tablet, 5 hafıza kartı, 11 USB bellek ele geçirildi.

Ekipler, zanlıların son bir yıla ait Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesinde 120 banka ve 75 kripto hesabında 175 milyon lira para hareketinin olduğunu da tespit etti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 37 şüpheliden 19'u tutuklandı, 18'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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