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Türkiye
AA 17.06.2026 15:24

Şanlıurfa'da sıcak hava bunaltıyor

Şanlıurfa'da sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor. Termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği kentte sıcaktan korunmak isteyen bazı vatandaşlar parklarda ve Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki alanlarda serinlemeye çalışıyor.

Şanlıurfa'da sıcak hava bunaltıyor

Termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği kentte sıcaktan korunmak isteyen bazı vatandaşlar parklarda ve Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda serinlemeye çalışıyor.

Şanlıurfa'da sıcak hava bunaltıyor

Balıklıgöl Yerleşkesi'ni ziyaret eden vatandaşlardan bazıları, şemsiye ve şapka kullanarak sıcaklardan korunmaya çalışırken tarihi çarşılar bölgesinde vatandaşların serin havada alışveriş yapmasını sağlamak için vantilatörler çalıştırılıyor.

Şanlıurfa'da sıcak hava bunaltıyor

Bazı çocukların ise Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Hasan Paşa Camisi avlusundaki su kanalına girerek serinlemeye çalıştığı görüldü.

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