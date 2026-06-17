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Türkiye
AA 17.06.2026 13:16

Salda Gölü'nde atlı jandarma ekibi göreve başladı

Burdur'un Yeşilova ilçesinde beyaz kumsalı ve turkuaz rengi suyunun güzelliğiyle ünlenen Salda Gölü'nde, atlı jandarma ekibi göreve başladı.

Salda Gölü'nde atlı jandarma ekibi göreve başladı
[Fotograf: DHA]

Yaz aylarında yerli ve yabancı turist yoğunluğunun arttığı bölgede görev yapmak üzere Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığından gönderilen 3 binici, 3 at ve 3 at bakıcısından oluşan ekip Burdur'a geldi.

Yeşilova Kaymakamı Mustafa Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Salda Gölü'nün geçen yıl 450 bine yakın ziyaretçi ağırladığını söyledi.

Gölün bilimsel yönüyle de ön plana çıktığını belirten Turan, "Geçtiğimiz günlerde Burdur Valiliğimiz tarafından bilim günleri düzenlendi. Türkiye'den ve dünyanın çeşitli yerlerinden bilim insanları, akademisyenler geldiler, burada bilim günleri etkinliğinde buluştuk. Gökyüzü gözlemleri yaptık. Bilim merkezinde, gerek akademisyenler gerekse öğrenciler tarafından çeşitli çalışmalar yapılmaktadır." dedi.

Salda Gölü'nde atlı jandarma ekibi göreve başladı

Turan, turistleri iyi şekilde ağırlamak hem de gölü korumak için önlemler alındığını kaydetti.

Salda Gölü'nde alınan tedbirlerle ilgili bilgi veren Turan, "Şu an atlı birliklerimiz göreve başladı, jandarmamızın elektrikli botu var. Emniyet, jandarma, AFAD, sağlık ekiplerinden gölün çeşitli bölgelerinde görevlendirmelerimiz var. Her an her şeye müdahale edecek durumdayız." diye konuştu.

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Burdur Salda Gölü
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