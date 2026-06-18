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Türkiye
AA, İHA 18.06.2026 03:33

Navigasyon yanlış yolu gösterdi, dereye uçtu

Bursa’da iddiaya göre navigasyonun yanlış göstermesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dereye uçtu.

Navigasyon yanlış yolu gösterdi, dereye uçtu
[Fotograf: AA]

Bursa'da, refüjdeki bariyerleri aşıp dere yatağına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Avrupa Konseyi Bulvarı üzerinde seyir halinde olan otomobilin sürücüsü Talha G, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil refüjdeki bariyerleri aşıp dere yatağına düştü.

Navigasyon yanlış yolu gösterdi, dereye uçtu

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Tedaviyi kabul etmeyen Talha G, kaza yerine gelen yakınları tarafından özel araçla Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Dere yatağındaki araç vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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