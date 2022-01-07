Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 06:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de durdurulan otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de polis ekiplerince durdurulan otomobilde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, araçtaki şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi Ahılı Kavşağı'nda asayiş uygulaması yaptıkları sırada şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde yaptıkları aramada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.
Araçta bulunan R.K. gözaltına alındı.
Etiketler: Kırıkkale Uyuşturucu Denetim
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