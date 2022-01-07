İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi Ahılı Kavşağı'nda asayiş uygulaması yaptıkları sırada şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde yaptıkları aramada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Araçta bulunan R.K. gözaltına alındı.