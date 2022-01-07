Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 04:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Artvin'de trafik kazası: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Artvin'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Artvin- Borçka kara yolu Köprübaşı mevkisinde Fatih Avcı'nın kullandığı otomobil ile Selçuk Taş'ın kullandığı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler Taş ve Avcı ile araçlarda bulunan Berkant Sertel, Furkan Şahin, Şükür Poslu yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Artvin Trafik Kazası
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