Manisa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, tarihi nitelikte olan İbranice el yazması kitabın, Manisa'dan İzmir'e götürüleceği bilgisini aldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Mimar Sinan Bulvarı'nda durdurulan araçta, koltuğun altında ceylan derisinden yapılmış İbranice kitap bulundu.

Araçtaki 2 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

20 sayfadan oluşan ve büyü kitabı olduğu tahmin edilen kitabın tarihi nitelikte olup olmadığının tespiti için inceleme yapılacak.