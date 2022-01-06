Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 19:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da 2 firari yakalandı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Trabzon'da yakalanan 2 firari hükümlü cezaevine gönderildi.
Trabzon'da, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında, hakkında 9 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.T.G.'yi yakaladı.
Araklı'da da ekiplerin düzenlediği operasyonda, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. yakaladı.
İ.T.G. ve M.A. cezaevine gönderildi.
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