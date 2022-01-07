Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 01:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da trafik kazası: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Alanya ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Y.Ö. idaresindeki hafif ticari araç, Kestel Mahallesi İsa Küçülmez Caddesi'nde Y.A.K. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç devrildi.
Kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki M.Ö. ve B.Ö. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Antalya Trafik Kazası
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