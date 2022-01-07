Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 05:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te trafik kazası: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
M.İ'nin kullandığı motosiklet ile R.E. yönetimindeki otomobil, Karabük-Kastamonu karayolu Bostanbükü köyü kavşağında çarpıştı.
Çarpışmanın ardından motosiklet devrilerek sürüklendi. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan yolcu yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Karabük Trafik Kazası
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