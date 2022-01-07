Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde park ettiği aracından inen Yılmaz K., saldırıya uğradı.

Sırtından bıçakla ağır yaralanan Yılmaz K., çevredekiler tarafından hastaneye götürüldü, buradan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerinde yapılan incelemede Yılmaz K.’nin aracının da taşla zarar gördüğü, ayrıca araca silahla ateş edildiği belirlendi.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.