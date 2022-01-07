Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 05:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana’da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Adana’da uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde park ettiği aracından inen Yılmaz K., saldırıya uğradı.
Sırtından bıçakla ağır yaralanan Yılmaz K., çevredekiler tarafından hastaneye götürüldü, buradan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.
Olay yerinde yapılan incelemede Yılmaz K.’nin aracının da taşla zarar gördüğü, ayrıca araca silahla ateş edildiği belirlendi.
Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: Adana
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