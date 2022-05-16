Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Ekrem Yüce, Kırgızistan'ın Türkiye Fahri Konsolosu Uğur ve Kırgızistan'dan gelen yatırımcılara hayata geçirilen projeleri gezdirdi.

Sapanca Yanık'ta bulunan Fidan Üretim ve Teşhir Merkezi'ni ziyaret eden heyete, Sakarya'nın süs bitkiciliği konusunda bulunduğu konum ve bu hususta yapılan yatırımlar anlatıldı.

Daha sonra Başkan Yüce ve heyet, Akyazı'da hayata geçirilen Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'ni gezdi. Belediyenin kendi öz kaynaklarıyla hayata geçirdiği tesisi inceleyen yatırımcılar, Başkan Yüce'den maliyet, üretim potansiyeli ve işleyiş hakkında bilgi aldı.

Başkan Ekrem Yüce, misafirleriyle daha sonra Sakarya Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi projesinin uygulama alanını ziyaret etti. Burada hayata geçirilecek eğitim merkezi projesiyle ilgili bilgiler paylaşıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından projesi onaylanan Karapürçek Teketaban'daki turizm merkezi olarak belirlenen alan gezildi.

Heyet, daha sonra Sakarya Botanik Vadisi Projesi ve Acarlar Longozu'nu ziyaret etti.

Ziyaretler sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Yüce, 3 yılda kentin tarım ve turizm potansiyeline yönelik birçok projeyi hayata geçirdiklerini bildirdi.

Projelerin hem yurt içi hem de yurt dışında birçok yatırımcı tarafından ilgi gördüğünü söyleyen Yüce, "Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayıp onlara hayata geçirdiğimiz birçok projeyi yakından inceleme şansı sunduk. Projelerimizi en ince ayrıntısına kadar misafirlerimizle paylaşarak şehrimizin turizm ve tarım potansiyellerinden bahsettik. Misafirlerimiz projelere hayran kaldılar. Şehrimizin tarım ve turizm potansiyelini yükselten yatırımları hayata geçirmekten bir kez daha gurur duyduk." ifadelerini kullandı.