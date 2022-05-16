Haber Giriş: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 11:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan'da hava sıcaklıkları 49 dereceyi aştı
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Hindistan'da başkent Yeni Delhi çevresinde hava sıcaklıkları rekor seviyede artarak 49 santigrat derecenin üzerine yükseldi. Hindistan Meteoroloji Birimi, bunun bölgedeki en yüksek sıcaklıklar olduğunu açıkladı.
NDTV'nin haberine göre termometreler, Yeni Delhi'ye bağlı Mungeshpur'da 49,2, Najafgarh'ta 49,1 santigrat dereceyi gösterdi.
Hindistan Meteoroloji Birimi, bölgede bugüne kadarki en yüksek sıcaklıkların kaydedildiğini duyurdu.
Yetkililer, bölge sakinlerini evden çıkmamaları ve bol su tüketmeleri konusunda uyardı.
Sıcak hava su kesintilerine neden oluyor
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, son dönemde ülkede yükselen sıcaklıklar nedeniyle eyaletlere ve federal olarak yönetilen bölgelere eylem planları hazırlama çağrısında bulunmuştu.
Ülkede bir süredir etkili olan sıcak hava dalgası birçok kentte su ve elektrik kesintisine neden oluyor.
Etiketler: Hindistan
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