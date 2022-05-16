Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik 13 Mayıs'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalanan 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda 12 zanlıya ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda yaklaşık 235 gram esrar, 431 gram Hint keneviri tohumu ve uyuşturucu kullanımına yarayan düzenek ele geçirilmişti.