Haber Giriş: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 10:58Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Batman’da trafik kazası: 6 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Batman-Hasankeyf karayolunda lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 6 kişi yaralandı.
Batman-Hasankeyf karayolunda lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Batman-Hasankeyf kara yolunda sürücüsü öğrenilemeyen 01 ZG 454 plakalı otomobil, seyir halindeyken lastiği patladı. Takla atarak tarlaya uçan otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.
112’ye yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Yaralılardan 3 kişiyi ayakta tedavi edilirken 3 kişi de sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Batman Trafik Kazası
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