İlçeye bağlı Güventepe köyünde yalnız yaşayan Ali Oylum (80), iddiaya göre, Ardıçlık köyü mevkisine ışkın bitkisi toplamaya gitti. Kendisinden yaklaşık 6 saat haber alamayan yakınları durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), asayiş ve komando timleri ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi, drone ile bölgede arama çalışması başlattı.

Yaklaşık 4 saat süren arama çalışmasının ardından ekipler, Ardıçlık köyü yakınlarında yaşlı adamı ölmüş halde buldu.

Oylum'un cesedi, incelemenin ardından otopsi için Refahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.