Haber Giriş: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 11:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da kıyaya vuran yunus öldü
[Fotoğraf AA]
Giresun'un Bulancak ilçesinde kıyıya vuran yunus öldü.
Belediye Plajı'nda yürüyüş yaptıkları sırada kıyıda yunus olduğunu görenler, durumu yetkililere bildirdi. Plaja gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri ekipleri yunusa müdahalede bulundu.
Çeşitli yerlerinde yaralar bulunan yunus bir süre sonra öldü. Yunus, inceleme yapılmak üzere ekiplerce bulunduğu yerden alındı.
Etiketler: Giresun
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