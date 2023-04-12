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Güncel
TRT Haber 12.04.2023 19:54

Kırgızistan'da öğrenciler Rektör Ceylan'ın evine konuk oldu

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, farklı ülkelerden ve fakültelerden öğrencileri iftarda evinde ağırladı.

Kırgızistan'da öğrenciler Rektör Ceylan'ın evine konuk oldu

Evine konuk olmaktan heyecan duyduklarını söyleyen öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan’a hem misafirperverliği hem de Kırgızistan’da bir ilk olan "Sokak İftarı" için teşekkür etti.

Öğrenciler, Manas’ta kardeşliği, sevgiyi, saygıyı, ramazanın huzurunu ve maneviyatını birlikte yaşamaktan büyük mutluluk duyduklarını vurguladı.

Ailelerle görüntülü konuştular

Prof. Dr. Ceylan’ın isteği üzerine öğrenciler ailelerini görüntülü arayarak onları Rektör Ceylan ile tanıştırdı.

Alpaslan Ceylan, ailelere gönül dolusu selam gönderirken, kendilerinin de Manas ailesinin mensubu olduklarını, onları Manas Üniversitesi’nde görmekten mutluluk duyacağını söyledi.

Kırgızistan'da öğrenciler Rektör Ceylan'ın evine konuk oldu

Aileler de evlatlarını gönül rahatlığıyla Manas ailesine emanet edebildikleri ortamı oluşturduğu, onlarla yakından ilgilendiği için Ceylan’a teşekkür etti.

"Türk halkları misafirperverlikleriyle tanınır"

Alpaslan Ceylan, Türk kültüründe evde misafir ağırlamanın ne kadar önemli bir gelenek olduğunu ve Türk halklarının tüm dünyada misafirperverlikleriyle de tanındığını hatırlattı.

Ceylan öğrencilere, gönlünden geçenin tüm öğrencileri evinde konuk etmek olduğunu, ancak buna imkân bulunmamasından dolayı farklı ülkelerden öğrencileri arkadaşları adına da davet ettiğini söyledi.

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