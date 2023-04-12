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Güncel
İHA 12.04.2023 18:26

Ağrı'da 34 kilo 150 gram eroin ele geçirildi

Ağrı'da temizlik paspaslarının sapları içine gizlenmiş 34 kilo 150 gram eroin ele geçirildi.

Ağrı'da 34 kilo 150 gram eroin ele geçirildi
[Fotograf: İHA]

Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticaretini önlemeye yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda İran’dan Türkiye’nin batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı ihbarı alındı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Türk plakalı bir tır ile aracın sahibi ve şoförü Türk uyruklu Ü.P. isimli şahısla araçta arama yaptı.

Yapılan aramalarda temizlik paspaslarının saplarının içine küçük gramlık kilitli poşetler içerisine gizlenmiş 34 kilo 150 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Şüphelilerden biri gözaltına alındı, diğer şüpheli ise yapılacak işlemlerin ardından Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek.

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