Çok Bulutlu 9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 12.04.2023 17:55

Muş'ta çiftçilere tohum desteği verildi

Muş'ta Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere nohut, yonca ve ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Muş'ta çiftçilere tohum desteği verildi
[Fotograf: AA]

Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, yaptığı açıklamada, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" (TAKEP) kapsamında çiftçilere destek olduklarını söyledi.

Tohumları çiftçilere dağıtarak ekim alanlarını genişleteceklerini söyleyen Gün, şöyle konuştu:

"Yonca tohumu projemiz 6,5 milyon bütçeye sahip. Bunun da yüzde 50'si çiftçi katkısı ile sağlanacak. İlimiz hayvancılık alanında iyi bir yere sahip. Kaba yem konusunda yonca ekiminde şu an ülkede dördüncü sırada yer almaktayız."

"Atıl durumdaki araziler değerlendirilmiş olacak"

Tarım alanında dört proje hazırladıklarını ifade eden Gün, "Hazırlanan 4 proje ile ilimize 24 bin 100 dekarlık alanda baklagil, ayçiçeği ve yonca ekimi yapılmış olacak. Bu projelerle ekonomiye katkı sağlanacağı gibi atıl durumdaki araziler de değerlendirilmiş olacak" diye konuştu.

Çiftçilerden Mehmet Salih Alkaş ise 100 dönümlük yağlık ayçiçeği ve 15 dönümlük yonca tohumu aldığını söyledi.

Köylerinde ilk kez yağlık ayçiçeği ekimi yaptıklarını söyleyen Alkaş, "Bu çok iyi bir proje. Çok memnun olduk. Çiftçiler olarak çalışacağız, ekeceğiz. Ekipman desteğine ihtiyacımız var" dedi.

ETİKETLER
Muş
Sıradaki Haber
12 Nisan 2023 İzmir iftar saati... 2023 İzmir Ramazan İmsakiyesi...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:16
Avrupa Parlamentosu ile Ukrayna Meclisi arasında ilk komiteler arası toplantı yapıldı
19:09
İstanbul Silivrikapı'daki surlarda çökme meydana geldi
18:45
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:41
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 68 düzensiz göçmen kurtarıldı
18:20
Bu yıl 30 bin 527 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
18:09
Depremde yıkılan Galeria Sitesi'nin müteahhidi tutuklandı
Van Gölü kahverengiye boyandı
Van Gölü kahverengiye boyandı
FOTO FOKUS
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Togg'u teslim aldı
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Togg'u teslim aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ