Muş'ta çiftçilere tohum desteği verildi

Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, yaptığı açıklamada, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" (TAKEP) kapsamında çiftçilere destek olduklarını söyledi.

Tohumları çiftçilere dağıtarak ekim alanlarını genişleteceklerini söyleyen Gün, şöyle konuştu:

"Yonca tohumu projemiz 6,5 milyon bütçeye sahip. Bunun da yüzde 50'si çiftçi katkısı ile sağlanacak. İlimiz hayvancılık alanında iyi bir yere sahip. Kaba yem konusunda yonca ekiminde şu an ülkede dördüncü sırada yer almaktayız."

"Atıl durumdaki araziler değerlendirilmiş olacak"

Tarım alanında dört proje hazırladıklarını ifade eden Gün, "Hazırlanan 4 proje ile ilimize 24 bin 100 dekarlık alanda baklagil, ayçiçeği ve yonca ekimi yapılmış olacak. Bu projelerle ekonomiye katkı sağlanacağı gibi atıl durumdaki araziler de değerlendirilmiş olacak" diye konuştu.

Çiftçilerden Mehmet Salih Alkaş ise 100 dönümlük yağlık ayçiçeği ve 15 dönümlük yonca tohumu aldığını söyledi.

Köylerinde ilk kez yağlık ayçiçeği ekimi yaptıklarını söyleyen Alkaş, "Bu çok iyi bir proje. Çok memnun olduk. Çiftçiler olarak çalışacağız, ekeceğiz. Ekipman desteğine ihtiyacımız var" dedi.