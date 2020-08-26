Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan firar ettiği belirlenen "kasten adam öldürme" hükümlüsü S.Y'nin merkez Yüreğir ilçesi Eski Misis Mahallesi'nde saklandığı bilgisini aldı.

Ekiplerce adrese düzenlenen operasyonla S.Y. yakalandı, firari hükümlünün üst aramasında 2 ruhsatsız tabanca ve 58 fişek ele geçirildi.

S.Y. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.