Molla Gürani Mahallesi Kazganisadi Çıkmazı'ndaki iki katlı binada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı müdahale sonucu yangın söndürülürken sağlık ekipleri de dumandan etkilenen ve binadan atlarken kolundan yaralanan iki kişiyi, ilk müdahalenin ardından hastahaneye sevk etti.

Hasar meydana gelen binada itfaiye ve polis ekipleri inceleme yaptı.

