Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi'nde göçmen kaçakçılığı yaptıkları bilgisi üzerine kimliklerini belirlediği şüpheliler hakkında çalışma başlattı.

Bu kapsamda Suriye uyruklu 8 göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonda 2 telsiz, 1 dürbün, 2 av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda göçmen kaçakçılığını organize ettikleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Firari 2 şüpheli de aranıyor.