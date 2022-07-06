Haber Giriş: 6 Temmuz 2022 Çarşamba 15:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da KADES uygulaması tanıtıldı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğü öncülüğünde polis ve jandarma ekipleri, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi uygulamasını tanıttı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirilen KADES uygulamasını tanıtmak amacıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda stant açtı.
Bilgilendirici broşür dağıtan ekipler, kadınların cep telefonuna uygulamayı yüklemesine de yardımcı oldu.
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